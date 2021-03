Europe : Premier jour d’élections aux Pays-Bas, sur fond de coronavirus

Les Pays-Bas entament lundi trois jours d’élections législatives, considérées comme un test de la gestion de l’épidémie par le gouvernement actuel, et qui devraient voir le Premier ministre Mark Rutte décrocher un nouveau mandat.

L’instauration de cette mesure controversée fin janvier avait entraîné les pires émeutes qu’ont connu les Pays-Bas depuis 40 ans. Et encore la veille du premier jour de scrutin, la police a utilisé des canons à eau à La Haye pour disperser une nouvelle manifestation anti-gouvernementale.

Les sondages d’opinion présentent le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) de Mark Rutte comme grand vainqueur, avec environ 25% des suffrages, loin devant les 13% de son concurrent principal, le Parti pour la liberté (PVV) du député anti-islam Geert Wilders. «Il semble que les électeurs de droite aiment vraiment le VVD et Rutte», a expliqué à l’AFP André Krouwel, professeur en sciences politiques à l’Université libre d’Amsterdam. Pour le politologue, Mark Rutte «bénéficie non seulement du +bonus Premier ministre+», c’est-à-dire du fait d’être déjà à ce poste, «mais aussi le +bonus corona+, car il était le porte-parole pendant la pandémie».