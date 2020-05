Retour progressif sur le gazon

Premier League: avancée timide vers une reprise

L’autorisation dès mardi des entraînements en petits groupes est une timide avancée pour le football anglais. Mais une reprise des matches mi-juin reste compliquée.

Calendrier vague

Initialement, la Premier League espérait reprendre l'entraînement collectif ce lundi, disputer ses premiers matches le 9 juin et avoir achevé fin juillet les 92 rencontres de championnat restant à disputer, avant de repousser la date des premiers matches au 12 juin. Cela semble très ambitieux, même si Oliver Dowden, secrétaire d'État en charge du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports, a lui-même évoqué lundi matin l'objectif d'une reprise à la mi-juin. «J'ai eu des discussions très productives jeudi avec la fédération (FA), la Ligue de football (EFL) et la Premier League. Nous travaillons dur avec eux pour essayer de revenir, en visant la mi-juin, mais le critère numéro un sera la sécurité du public», a-t-il expliqué à Sky Sports. «Si on arrive à régler ça, on pourra revenir mi-juin. Nous faisons des progrès satisfaisants», a-t-il ajouté.