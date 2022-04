Union : Premier mariage gay sur le territoire antarctique britannique

Le navire polaire britannique «Sir David Attenborough» a été le cadre, dimanche, de l’union d’Eric Bourne et de Stephen Carpenter. Après l’Antarctique, les deux marins feront la fête en famille en… Espagne.

Eric Bourne et Stephen Carpenter, deux marins britanniques, sont devenus le premier couple gay à se marier sur le territoire antarctique britannique après s’être dit oui, dimanche, avec en toile de fond des paysages enneigés. «Nous sommes tous les deux très fiers d’être le premier couple homosexuel à se marier sur le territoire antarctique britannique», s’est réjoui Eric, cité dans un communiqué du British Antarctic Survey, institut de recherche scientifique.

Son époux Stephen, qui portait un kilt pour l’occasion, malgré les faibles températures, a estimé que l’Antarctique était un endroit «incroyable» et «idéal» pour leur mariage. Il a précisé qu’ils avaient fait graver les coordonnées du lieu du mariage sur leurs alliances.

Quatre pingouins sur le gâteau

Le capitaine Will Whatley a célébré le mariage sur le pont du navire, «sous un soleil radieux», a indiqué le BAS. Les témoins avaient été choisis parmi les membres de l’équipage et des chansons ont été entonnées par le médecin du navire. Sur le gâteau de mariage trônaient quatre petits pingouins en bonnets et écharpes. Il ne s’agit que du deuxième mariage d’employés de la base du British Antarctic Survey depuis que la loi sur le mariage relative à ce territoire a été réformée, en 2016.