Madrid : Premier ministre espagnol testé positif au Covid-19

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a annoncé dimanche avoir suspendu provisoirement son agenda, quelques jours après avoir participé à l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Cette annonce survient deux jours après son retour de New York où il a participé à plusieurs événements dans le cadre de la 77e Assemblée générale de l’ONU, en compagnie de nombreux chefs d’État et de gouvernement. Le chef du gouvernement espagnol n’a pas précisé à ce stade s’il maintenait sa participation aux événements prévus pour le reste de la semaine. Il doit notamment accueillir vendredi huit chefs d’État et de gouvernement de pays du Sud de l’Union européenne à Alicante (Sud-Est), à l’occasion d’une réunion du forum Med-7.