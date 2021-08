États-Unis : Premier ministre ouvertement homosexuel, Pete Buttigieg annonce sa paternité

Ancien candidat à la primaire démocrate et premier membre du gouvernement américain ouvertement gay, Pete Buttigieg a annoncé, mardi, être devenu papa.

«Depuis pas mal de temps, Chasten et moi voulons agrandir notre famille. Nous sommes ravis d’annoncer que nous sommes devenus parents!» a tweeté le ministre des Transports de 39 ans. «La procédure n’est pas encore terminée et nous sommes reconnaissants de l’amour, du soutien et du respect pour notre vie privée qui nous ont été offerts. Nous avons hâte d’en dire plus bientôt», a ajouté l’ex-candidat à la Maison Blanche et ancien rival de Joe Biden.