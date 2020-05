Zurich

Premier nourrisson décédé du coronavirus en Suisse

Un bébé originaire du canton d’Argovie a perdu la vie après avoir été contaminé au Covid-19 à l’étranger. Il avait été rapatrié à l’hôpital pour enfants de Zurich.

Nouveaux cas en hausse

Outre le nourrisson, un autre décès et 32 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures. Les chiffres de vendredi sont légèrement plus élevés que les jours précédents, a commenté le responsable de l’OFSP. Entre dix et vingt cas quotidiens étaient alors enregistrés.