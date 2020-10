États-Unis : Premier pas vers la confirmation de la juge choisie par Trump

La nomination de la juge américaine Amy Connais Barrett, nommée par Donald Trump à la Cour suprême des Etats-Unis, a franchi une première étape, jeudi.

Des sujets brûlants

Vote final

Cette fervente catholique, mère de sept enfants et opposée à l’avortement, devrait succéder à l’icône progressiste et féministe Ruth Bader Ginsburg, morte le 18 septembre à l’âge de 87 ans et ancrer solidement la Cour suprême dans le conservatisme (six juges sur neuf).