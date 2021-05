Coronavirus : Premier pas vers un retour à la normale à New York

Les restrictions seront assouplies et le métro à nouveau ouvert 24h sur 24 à New York dans deux semaines.

Image d’illustration. AFP

Nouveau pas vers le retour à la normale à New York: le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé une réouverture du métro 24H/24 le 17 mai et une levée des restrictions chiffrées de capacité imposées aux commerces et lieux culturels le 19 mai. «A partir du 19 mai, la plupart des restrictions de capacité prendront fin», notamment dans les «magasins, cinémas, restaurants, musées», qui oscillent aujourd’hui entre 33% et 75%, a annoncé lundi le gouverneur de l’Etat lors d’un point presse.

Leur capacité d’accueil restera cependant limitée par l’espace disponible, puisque la consigne fédérale de distanciation sociale de six pieds (environ 2 mètres) continuera, elle, à s’appliquer. Il n’a pas précisé comment l’Etat vérifierait si elle était respectée. «Toutes les flèches pointent dans la bonne direction», a souligné le gouverneur, pointant les progrès de la vaccination, et la baisse des taux de positivité au Covid et des hospitalisations dans l’Etat, au plus bas depuis novembre dernier.

Les rassemblements en extérieur pourront désormais atteindre 500 personnes, contre 200 précédemment, et 250 personnes en intérieur contre 100 précédemment, selon un communiqué. Les stades eux auront toujours une capacité limitée à 33%, sauf pour les spectateurs qui pourront apporter une preuve de vaccination ou de récent test PCR négatif, a souligné le gouverneur.

80’000 employés de retour

Quant au métro, les rames vont recommencer à tourner 24h/24 du métro le 17 mai. Début mai 2020, alors que New York était à l’épicentre de la pandémie, il avait été forcé, pour la première fois depuis 1904, d’instaurer une pause nocturne – d’abord de 1h à 5h du matin, puis réduite de 2h à 4h – pour permettre la désinfection des rames. «La revitalisation économique de la ville dépend de transports en communs forts – et son fonctionnement 24h/24 en est un élément essentiel», a déclaré Patrick Foye, président de la régie des transports new-yorkais MTA, en soulignant que port du masque et désinfection rigoureuse resteraient en vigueur.

L’annonce de ces mesures, en coordination avec les Etats voisins du New Jersey et du Connecticut, intervient alors que quelque 80’000 employés municipaux de la métropole américaine devaient reprendre le travail en présentiel ce lundi, selon le maire Bill de Blasio. Si New York semble désormais bien parti pour rouvrir pleinement d’ici le 1er juillet – objectif fixé par le maire – la principale incertitude concerne le retour des «cols blancs» dans les quartiers d’affaires de Midtown et de Wall Street. La plupart continuent à travailler essentiellement de chez eux, et beaucoup d’employeurs n’ont pas fixé de date obligatoire de retour.