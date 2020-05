Allemagne

Premier procès de deux tortionnaires syriens

Jeudi, un tribunal de Coblence commencera à juger deux anciens membres du service renseignement de Bachar al-Assad. Ce sera le premier procès du genre.

Le spécialiste des droits de l'Homme et réfugié syrien Anwar al-Bunni collecte les témoignages et les élément à charge contre le régime de Damas.

Les Syriens Anwar Raslan et Anwar al-Bunni se sont croisés par hasard dans un grand magasin de Berlin, il y a cinq ans. Le second a alors reconnu le premier comme étant celui qui, affirme-t-il, le jeta pendant cinq ans dans une geôle du régime de Bachar al-Assad. Anwar Raslan est selon le justice allemande le plus gradé des deux anciens membres des services de renseignement syriens qui prendront place, jeudi en Allemagne, dans le box des accusés. Dans de ce premier procès au monde des exactions attribuées au régime de Damas, ils sont accusés de «crimes contre l'humanité».