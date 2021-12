Bellinzone : Premier procès pour avoir fait exploser un bancomat: il prend 6 ans ferme

Un Roumain a été condamné pour avoir fait exploser un distributeur de billets dans le canton de Saint-Gall. Le phénomène a pris de l’ampleur ces dernières années.

Alors que mercredi encore, un bancomat a été pulvérisé par des malfrats qui se sont enfuis avec environ 100’000 francs en liquide, ce même-jour a aussi vu se dérouler le premier procès pour un tel type de braquage en Suisse, au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. L’homme accusé avait fait exploser un distributeur de billets en 2019 à Sevelen , dans le canton de Saint-Gall, et avait emporté plus de 120’000 francs.

Il vient d’être condamné à 6 ans et 2 mois de prison ferme pour mise en danger avec intention criminelle à l’aide d’explosifs, de vol et de dommages à la propriété, informent la RTS et le Tages-Anzeiger. Il avait d’abord été extradé d’Autriche en 2020, où il s’était enfui. Une fois sa peine purgée (il a déjà passé plus de 550 jours en détention), il sera en outre expulsé de Suisse pour une durée de dix ans.