Football – Réduit à 10, Servette tient Bâle en échec après 45 minutes

On assiste à une belle première période du SFC. Disciplinés et en confiance, les Genevois osent attaquer et posent beaucoup de problèmes aux Rhénans. Même après le carton rouge attribué à Diallo, les Grenat n'ont pas pour autant reculé. Score logique à l'issue des 45 minutes même si Servette s'est procuré quelques situations en plus que les locaux.