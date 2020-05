Vaud

Premier recrutement depuis le confinement



Le recrutement pour l’armée ne baisse pas les armes face à la pandémie. Mardi, une centaine de jeunes étaient convoqués pour passer les tests d’aptitude à Payerne.

Mardi à Payerne a eu lieu le premier recrutement de deux jours depuis la fin de la période de confinement. Un concept de protection globale permet de garantir le respect des règles d'hygiène et de conduite. Pour éviter de trop grands groupes, seules 96 personnes ont été recrutées. Dans des circonstances normales, ce nombre s'élève à 140 jeunes hommes et femmes. Des cloisons en bois ont été érigées dans les salles de théorie et les équipements sportifs, tels que balles et autres sont désinfectés immédiatement après leur utilisation. Dans les couloirs et les cages d'escalier, des passages à sens unique sont utilisés pour contrôler le flux de personnes. Environ 15 % des gens appelés ne se sont pas présentés au recrutement.