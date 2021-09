Suisse : Premier recul du taux de logements vacants depuis douze ans

Le 1er juin 2021, on dénombrait 71’365 maisons et appartements vacants en Suisse, soit 1,54% du parc immobilier.

Le taux de logements vacants a baissé de 0,18 point de pourcentage, passant de 1,72% à 1,54% en un an. Le 1er juin 2021, jour de référence, six grandes régions sur sept faisaient état d’un nombre de logements vacants inférieur à celui d’un an plus tôt. Seule la région du Tessin a enregistré une légère hausse du taux de logements vacants (+0,12 point, à 2,83%).