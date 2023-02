Football: Premier revers de l’année pour Yverdon

Mais pour reprendre sa marche en avant, YS devra en faire beaucoup plus et surtout bien mieux que vendredi soir. Privé il est vrai de plusieurs titulaires, dont son buteur Koro Koné et son axe central Hajrovic-Gétaz, l’actuel deuxième de Challenge League n’a réussi qu’à retarder l’inéluctable face à un adversaire beaucoup plus inspiré et entreprenant.