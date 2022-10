Basketball : Premier revers en NBA pour Atlanta et Clint Capela

«L'une de nos plus grandes forces lors des trois premiers matches ( ndlr: tous remportés) a été de nous accrocher et de nous faire confiance les uns les autres, même après des passages à vide», a déclaré Lillard, auteur de 12 points dans le dernier quart-temps.

Les Lakers se sont eux désunis sur la fin. Anthony Davis a pourtant été loin de démériter (22 points, 10 rebonds, 6 contres), au contraire de Russell Westbrook (10 points, 6 rebonds, 6 passes), auteur de deux tirs ratés dans les dernières secondes. James n'a pas voulu l'accabler: «Je ne suis pas là pour ça. Russ a eu deux bons shoots et n'a pas pu les mettre. Défensivement, nous n'avons pas non plus réussi à les arrêter. Et à la fin, «Dame» a été «Dame»».