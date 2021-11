Football : Premier revers pour Naples lors du choc au sommet

L’Inter Milan a infligé au leader napolitain sa première défaite en championnat (3-2), dimanche à San Siro lors de la 13e journée.

D’abord bousculés et menés sur une frappe de Piotr Zielinski (17e), les Intéristes ont bien réagi pour revenir rapidement sur un penalty de Hakan Calhanoglu (25e) puis passer devant sur une tête d’Ivan Perisic (44e). Le troisième but, signé Lautaro Martinez (61e), a assuré le succès, malgré tout contesté par Naples jusqu’au bout grâce à la réduction du score de Dries Mertens (79e).

Cette victoire confirme une montée en puissance de l’Inter, qui gagne son premier match contre un «gros» du championnat après avoir été accroché par l’Atalanta, la Juventus et Milan et avoir perdu contre la Lazio.

Naples a démarré plus fort. Mais après le but de Zielinski, sur un service de Lorenzo Insigne, l’Inter a su réagir et jouant plus haut et en pressant avec intensité.