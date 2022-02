Premier rôle et premier prix pour Lily Allen

Angleterre : Premier rôle au théâtre et premier prix pour Lily Allen

La chanteuse reconvertie dans la comédie, a reçu le WhatsOnStage Award pour sa performance dans la pièce «2:22 A Ghost Story».

Lily Allen a bien fait de vaincre sa peur et de se lancer sur les planches. La Britannique de 36 ans, qui s’est fait connaître en tant que chanteuse, a récemment décidé de changer de voie et de s’essayer au théâtre. L’expérience s’est avérée concluante, puisque celle qui prête son image à une marque de sex-toys a vu sa performance récompensée.

L’épouse de David Harbour (qui nous avait confié ne pas vouloir réaliser de cascades) a fait part de sa joie sur Instagram. «Je suis aux anges. Faire cette pièce a été un énorme acte de foi et a été absolument terrifiant au début, mais c’est finalement devenu l’une des expériences les plus agréables et les plus enrichissantes de ma vie. Honnêtement, je suis absolument ravie», a-t-elle écrit.