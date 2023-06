Japon: Premier round juridique positif pour le mariage pour tous

Des actions en justice avaient été lancées, en 2019, par des militants LGBT+, afin de faire condamner l’État japonais à verser des dommages et intérêts à des couples homosexuels, privés de la possibilité de se marier et de jouir des droits et avantages associés.

Des actions en justice coordonnées avaient été lancées, en 2019, par des militants LGBT+, afin de faire condamner l’État japonais à verser des dommages et intérêts à des couples homosexuels privés de la possibilité de se marier et de jouir, par conséquent, des droits et avantages associés.

Législation «nécessaire»

Une dizaine de couples avaient lancé des procédures devant cinq tribunaux de première instance à travers le pays, de Sapporo à Tokyo, en passant par Nagoya, Osaka et Fukuoka. Mais les juges ont à chaque fois rejeté leurs demandes de dommages et intérêts, et se sont montrés divisés sur la question fondamentale de déterminer si l’interdiction du mariage gay était contraire ou non à la Constitution japonaise, qui garantit l’égalité de tous devant la loi.