France : Premier SMS de l’histoire adjugé 107’000 euros

Transmis par le réseau Vodafone le 3 décembre 1992, le premier SMS qui disait «Merry Christmas» a été mis aux enchères par la maison Aguttes, mardi, sous forme de NFT.

Estimé entre 100’000 et 200’000 euros, le premier SMS de l’histoire , transmis par l’opérateur britannique Vodafone le 3 décembre 1992, a finalement été adjugé 107’000 euros (plus de 111’000 francs). Il a été vendu sous forme de NFT, ces biens numériques certifiés qui bouleversent le marché de la culture, lors d’une vente aux enchères, organisée ce mardi 21 décembre par la maison Aguttes en France.

Reçu à l’époque par Richard Jarvis, collaborateur de Vodafone, lors des fêtes de Noël, le SMS est composé de quinze caractères pour dire «Merry Christmas» (Joyeux Noël). L’acheteur, dont l’identité n’était pas connue dans l’immédiat, est devenu le propriétaire exclusif d’une réplique numérique et unique du protocole de communication original qui a transmis le premier SMS au monde.

Parmi les participants dans la salle, Luigi Caradonna, 18 ans, un jeune entrepreneur qui a fondé une entreprise utilisant la blockchain dans le domaine du jeu vidéo. Il a renoncé lorsque les enchères ont dépassé 75.000 euros. «Je me suis dit que ce serait intéressant d’avoir ce morceau d’histoire et de le garder comme actif jusqu’à l’année prochaine, et de le revendre à Noël prochain», a-t-il expliqué à l’AFP.