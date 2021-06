Basketball : Premier succès des Clippers contre Utah

En play-off de NBA, Leonard et George ont guidé le club de Los Angeles vers la victoire contre le Jazz.

Les Clippers, portés par leur duo de stars Kawhi Leonard/Paul George, ont largement battu Utah (132-106), samedi, et ne sont plus menés que deux victoires à une en demi-finale de la Conférence Ouest des play-off de NBA.

Tenus de l’emporter sous peine de se retrouver dos au mur, après deux défaites concédées à Salt Lake City, où le Jazz avait su forcer la décision à chaque fois en se montrant le plus solide en fin de match, L.A. ne lui a pas laissé le loisir de répéter ce scénario, puisqu’il comptait déjà quinze points d’avance à la pause (64-49).

Symbole de la réaction d’orgueil californienne, Paul George a été un véritable leader offensif durant cette première période, avec 20 points inscrits (31 au total, 5 passes), en attaquant plus souvent que d’habitude le panier et trouvant plutôt bien la mire derrière l’arc (6/10).

«Ils ont allumé un feu derrière nous et on se devait de protéger notre terrain (...) Shooter et shooter encore sans penser au résultat, jouer de façon agressive, c’est ce que j’ai voulu faire ce soir», a-t-il commenté.