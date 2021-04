«C’est juste incroyable! Surtout le fait que la Suisse soit déjà si loin», se réjouit le mannequin suisse Tamy Glauser. La jeune femme qui se définit comme non binaire (ndlr: appartenir ni au sexe féminin ni au sexe masculin) fait allusion a une récente décision du Tribunal cantonal argovien. Les juges ont en effet estimé qu’une inscription de genre biffée d’un registre officiel à l’étranger doit être reconnue par les autorités suisses. D’un point de vue légal, il s’agit de la première reconnaissance du genre non binaire en Suisse. Pour Marianne Aeberhard, cheffe de projet pour l’association humanrights.ch, il est désormais grand temps d’agir: «Il faut maintenant faire le nécessaire pour que les personnes non binaires puissent se faire enregistrer correctement en Suisse.»