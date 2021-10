Série : Premier teaser pour «House of the Dragon»

Très attendue, la première série dérivée de «Game of Thrones» se dévoile (un peu) dans une courte vidéo.

Six mois après le début du tournage et le partage des premières photos , HBO attise encore un peu plus la curiosité des fans avec un teaser de «House of the Dragon» posté sur YouTube. Si la vidéo, d’une durée d’une minute, ne révèle pas grand-chose sur l’intrigue, elle permet de se faire une idée de l’ambiance de la série dérivée de «Game of Thrones», dont la diffusion est prévue pour 2022.