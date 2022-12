Allemagne : Premier terminal méthanier en mer du Nord pour remplacer le gaz russe

Plein gaz sur le GNL: l’Allemagne a inauguré samedi son premier terminal de gaz liquéfié, destiné à éviter les pénuries et à remplacer les livraisons russes, stoppées par la guerre en Ukraine. Mais l’approvisionnement à court terme demeure incertain. «C’est un bon jour pour notre pays et un signe pour le monde entier que l’économie allemande pourra rester forte», a déclaré le chancelier Olaf Scholz, vêtu d’une veste jaune fluo, sur le pont d’un bateau, à quelques mètres du terminal de Wilhelmshaven, au bord de la mer du Nord.

Le bateau FSRU (unité flottante de stockage et de regazéification) «Hoegh Esperanza», amarré depuis jeudi à environ 300 mètres de là, a fait sonner sa sirène à l’approche du chef de l’Etat, dans un temps froid et brumeux. Cet imposant vaisseau, long de 300 mètres, est chargé avec suffisamment de gaz nigérian pour la consommation annuelle de «50’000 foyers» et commencera ses livraisons le 22 décembre.