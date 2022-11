Première réussie pour le moteur d’avion à hydrogène de Rolls-Royce

Aéronautique : Premier test réussi pour le moteur d’avion à hydrogène de Rolls-Royce

Réalisé pendant plusieurs semaines au cours du mois de novembre, le test est «une démonstration déterminante dans les stratégies de décarbonation» de Rolls-Royce comme d’Easyjet, ajoute le communiqué. Il a eu lieu dans un centre d’essai militaire britannique à Salisbury (ouest de Londres), sur un moteur utilisé normalement pour de petits avions de dessertes régionales. Transformé en démonstrateur avancé, il était alimenté par de l’hydrogène sous forme gazeuse et «verte» – créé à partir d’énergie éolienne et marémotrice.

Les deux partenaires entendent «prouver que l’hydrogène peut fournir de l’énergie de manière sûre et efficace aux moteurs d’avions civils et prévoient déjà une deuxième série d’essais», avec à la clé le test d’un Pearl 15, un réacteur de Rolls-Royce.

«À plus long terme, des essais en vol»

Le motoriste et la compagnie aérienne ont «l’ambition, à plus long terme, de réaliser des essais en vol», ajoutent-ils. Mais pour y parvenir, les entreprises devront surmonter des défis techniques, notamment en termes de stockage: l’hydrogène liquide, la forme la moins volumineuse, doit être maintenu à -253°C. Et même dans ces conditions, il est encore quatre fois plus volumineux que du kérosène, à quantité d’énergie équivalente.