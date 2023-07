Wimbledon 2023: Premier titre en Grand Chelem pour Marketa Vondrousova

La finale de Wimbledon est une épreuve pour les nerfs, une machine à laver les émotions. Prise au piège de ce tourbillon, Ons Jabeur s’est noyée samedi sur le plus beau court du monde. Malgré un début de match plutôt réussi (4-2), la Tunisienne (6e mondiale) a égaré sa légèreté et son tennis, à mesure que Marketa Vondrousova (42e) tisait intelligemment sa toile. À 24 ans et après deux opérations aux poignets, la vice-championne olympique en a profité pour perpétuer la longue tradition tchèque à Church Road. Elle restera la première championne de Wimbledon non tête de série de l’ère Open.