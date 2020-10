Stefan Küng s’est extirpé du peloton à cinq tours de l’arrivée (plus de 50 km) et a fini le travail en solo, comme il avait pu le faire auparavant à quelques reprises et de manière majestueuse sur les routes d es Tour s de Suisse ou de Romandie. Derrière, les autres favoris ont eu beau s’associer, ils n’ont jamais revu le Thurgovien de 26 ans.