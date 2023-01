Basketball: Premier titre pour Massagno, Sefolosha blessé?

Juwann James increvable



En imposant d’abord une pression défensive à Malik Johnson comme il en a rarement connu cette saison, l’entraîneur tessinois Robbi Gubitosa a choisi de couper la tête du serpent veveysan. Ses arrières Alexander Martino puis surtout Shannon Bogues ont constamment gêné la mise en place des attaques de Niksa Bavcevic et fait perdre trois ballons au meneur de poche en première mi-temps.

Surtout, les joueurs tessinois ont répondu au défi physique que constitue une rencontre face au VRB. Malgré une contusion à la hanche dont il avait hérité la veille en demi-finale face aux Lions de Genève, l’increvable Juwann James (35 ans) a forcé Jonathan Dubas à défendre. Massagno a pris douze points d’avance (31-19) mais Vevey a réagi in extremis avant la pause, grâce à un tir primé de Michael Williams et un dunk rageur de Tyrell Johnson (40-32).

Isaiah Williams encore et toujours



Les vingt premières minutes tessinoises avaient été quasi parfaites alors sans doute que le coach Gubitosa n’avait pas grand-chose à redire. Sa formation est ressortie des vestiaires après seulement trois minutes et au premier coup de sifflet, rien n’avait changé: Dusan Mladjan a puni le manque de taille de Mateus Rodrigues Rocha et Juwann James a sorti encore un peu plus Jonathan Dubas de son match (53-42). Mais à la fin du troisième quart-temps, après un tir au buzzer de Malik Johnson, Vevey pouvait encore espérer décrocher la première SBL Cup de son histoire (58-51).