Basketball: Premier titre pour Massagno, Thabo Sefolosha blessé

Enfin! Après trois échecs en finale de la Coupe de la Ligue ces quatre dernières années, Spinelli Massagno a remporté dimanche le premier titre de son histoire en triomphant du Vevey Riviera Basket (73-69) en finale de cette SBL Cup 2023 à Montreux. Avec Thabo Sefolosha pendant un peu plus de 13 minutes, les Vaudois n’ont pas pu compter ensuite sur leur ancienne star NBA de 38 ans, diminuée par une blessure à la cuisse droite, celle qu’il massait déjà la veille pendant la demi-finale face à Union Neuchâtel.

«J’en saurai plus demain (ndlr: lundi). Cela me faisait mal aujourd’hui. J’ai essayé mais comme je n’arrivais pas à courir correctement, je ne voulais pas tricher vis-à-vis de l’équipe, a expliqué le «Swiss Knife», qui va être pris en charge par le staff médical du club. J’ai dit au coach que j’allais essayer à la mi-temps pour savoir si ça pouvait repartir mais j’étais trop loin pour pouvoir être performant. Samedi, j’ai demandé de gros efforts à mes jambes et revenir même pas 24 heures après, sans préparation, c’était trop. J’ai payé un peu tout ça.»