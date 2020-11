Chris Paul a été transféré du Thunder d’Oklahoma City aux Phoenix Suns, en échange du meneur espagnol Ricky Rubio, de l’ailier Kelly Oubre Jr, de deux autres joueurs et d’un premier tour de draft, rapportent lundi «ESPN» et «The Athletic», les deux médias de référence du basket américain.

Pour Phoenix, le meneur de 35 ans, et l’ailier égyptien Abdel Nader également inclus dans l’accord, valent donc cinq joueurs d’OKC: Ricky Rubio et Kelly Oubre, mais aussi les jeunes Ty Jerome et Jalen Lecque, peu utilisés la saison passée, sans oublier leur futur premier choix de draft.