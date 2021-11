Birmanie : Premier verdict reporté dans le procès-fleuve contre Aung San Suu Kyi

Le verdict, dans le volet de l’affaire où l’ex-dirigeante birmane est accusée d’incitation aux troubles publics, a été repoussé au 6 décembre.

Les généraux poursuivent depuis une répression sanglante avec près de 1300 civils tués et plus de 7000 en détention, selon une ONG locale, l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP), qui rapporte des cas de tortures, de viols et d’exécutions extrajudiciaires.