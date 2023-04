Premier volet des 20 ans d’Electron dans plusieurs lieux

«Notre anniversaire arrive après une période Covid compliquée. Ce qui explique ces deux volets. Pendant la pandémie, en 2021, on avait fait des petits événements en quatre volets. En 2022, on en avait fait trois. Là, on fait un Electron au printemps et un en automne», commence Jérôme Soudan. Pour le directeur artistique de la manifestation, présent depuis la première heure, le fait de se déployer dans différents lieux de Genève (Commun, La Gravière, Pavillon ADC, Alhambra, Grand Théâtre de Genève, L’Industrie, Musée d’Art et d’Histoire, PTR) est une forme d’hommage: «On collabore avec certains de ces lieux, comme PTR, depuis nos débuts. Artistiquement, cette première partie est comme un bilan de ce qu’on sait faire avec une expo, de la danse contemporaine, des concerts ou du clubbing.» Ces 20 ans sont également l’occasion pour Jérôme Soudan de livrer son point de vue sur l’évolution de la scène électronique. «Aujourd’hui, les sons électroniques sont partout. On a même des voix de synthèses dans les trains. En 2004, il y avait peu de festivals comme le nôtre. Les styles étaient moins mélangés. Il y avait une résistance du milieu du rock à l’electro. Ça s’est démocratisé en partie grâce à internet, mais aussi parce qu’entre-temps, on a tous fait des enfants!», se marre le Genevois.