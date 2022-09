Royaume-Uni : Premier voyage de William en terre galloise en tant que prince de Galles

Le prince William, accompagné de son épouse Kate, s’est rendu pour la première fois en terre galloise depuis qu’il est devenu le prince de Galles, titre détenu avant lui par son père, devenu le roi Charles III. Ce premier déplacement intervient à la fin du deuil observé par la famille royale jusqu’à lundi soir à la suite de la mort d’Elizabeth II le 8 septembre à 96 ans. Il était scruté par les médias britanniques alors que la passation du titre à William a ravivé des rancœurs au Pays de Galles, où certains estiment que le titre de prince de Galles devrait être accordé à un Gallois, ce qui n’a plus été le cas depuis 1282. En trois semaines, plus de 35’000 personnes ont ainsi signé une pétition pour supprimer le titre qui constitue, selon eux, comme «une insulte au Pays de Galles et le symbole de l’oppression historique».