Série : Premier vrai trailer pour «House of the Dragon»

HBO Max a dévoilé des images du préquel de «Game of Thrones» dont la diffusion doit commencer le 21 août 2022.

Encore trois mois à attendre avant de découvrir le premier épisode de «House of the Dragon». Afin de rendre cette attente un peu moins difficile, HBO Max a partagé une première bande-annonce de la série sur YouTube le 5 mai 2022, sept mois après un teaser qui ne dévoilait pas grand-chose. On y découvre les acteurs – Emma d’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Milly Alcock, Emily Carey, Rhys Ifans et Olivia Cooke (qui n’avait jamais vu «GoT») – dans des décors et une ambiance qui rappelleront des souvenirs aux fans de «Game of Thrones», dont «House of the Dragon» est le préquel.