Tennis : Première à Roland Garros pour Tsitsipás

Le Grec a éliminé Andrey Rublev en quarts et rejoint le dernier carré à Paris pour la première fois de sa carrière.

Le Russe (22 ans) restait sur une victoire contre le Grec le 27 septembre en finale à Hambourg. Mercredi, il a encore dominé quasiment toute la première manche en imposant sa puissance. Il a ainsi breaké pour mener 3-2 et semblait devoir remporter le set. Mais un mauvais jeu sur son service, avec trois fautes directes sur les cinq points joués, a permis à Tsitsipas de recoller à 5-5 et de prendre définitivement l’ascendant.

Dans l’histoire du tennis grec

«Je me sens très à l’aise sur ce court (Philippe-Chatrier) depuis le début du tournoi. Je n’ai pas bien débuté la partie et j’avais un break de retard, mais je me suis rappelé quel combattant j’étais. J’ai mis mon cerveau en marche et j’ai trouvé la solution pour remplir cette mission difficile», a-t-il commenté, en refusant de révéler «le secret» qui lui avait permis de se remettre dans le sens de la marche.