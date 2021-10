Afghanistan : Première apparition en public du mystérieux «leader suprême» taliban

Le chef des talibans a fait sa première apparition publique dimanche dans cette école coranique de Kandahar, dans le sud de l’Afghanistan.

La seule photo connue de Hibatullah Akhundzada, distribuée en 2016 par les talibans. AFP

Certains le disaient mort, caché au Pakistan, ou vivant en clandestinité dans sa province de Kandahar: le mystérieux «leader suprême» des talibans, le mollah Hibatullah Akhundzada, est apparu pour la première fois en public depuis sa nomination en 2016, a annoncé dimanche le gouvernement taliban. «Le commandeur des croyants, le cheikh Hibatullah Akhundzada, a fait une apparition lors d’un grand rassemblement à la célèbre madrassa Hakimiya et a parlé pendant dix minutes aux vaillants soldats et disciples», a annoncé dimanche dans un message le gouvernement taliban, enregistrement audio à l’appui.

Dans ce clip audio distribué, on peut entendre de manière très indistincte le mollah réciter prières et bénédictions. Selon une source locale, le mollah Hibatullah Akhundzada est arrivé dans cette école coranique de Kandahar, avec un convoi de deux voitures sous très haute sécurité et aucune photographie n’a été autorisée. À l’exception de rares messages annuels lors des fêtes islamiques, le plus haut dirigeant des talibans avait entretenu jusque-là plus grande discrétion autour de sa personne.

Jusqu’au retrait américain du pays, personne ne savait où il se trouvait ou s’il était encore en vie. Une seule photo de lui, barbe grise et turban, avait été distribuée par les talibans. Jusqu’à ce qu’il succède en 2016 à Mansour, tué dans une frappe de drone américain au Pakistan, M. Akhundzada était relativement inconnu, plus impliqué dans les questions judiciaires et religieuses que dans les manœuvres militaires.

Un «séminaire» réunissant les hauts responsables talibans

Une fois arrivé au pouvoir, le mollah Akhundzada a rapidement obtenu la loyauté de l’Égyptien Ayman al-Zawahiri, le chef d’Al-Qaïda, qui l’a qualifié d’«émir des croyants», renforçant ainsi sa crédibilité dans l’univers djihadiste et sunnite. Dans sa fonction de «leader suprême», Hibatullah Akhundzada est responsable de maintenir l’union au sein du mouvement islamiste, une mission complexe tant les luttes internes ont fracturé le mouvement djihadiste ses dernières années.

Le nouveau pouvoir, soucieux de mettre fin aux rumeurs, avait annoncé en septembre qu’Hibatullah Akhundzada vivait «depuis le début» à Kandahar et qu’il apparaîtrait «bientôt en public». «Nous avons des réunions régulières avec lui sur le contrôle de la situation en Afghanistan et comment mener notre gouvernement», a déclaré mercredi à l’AFP l’un de ses plus proches adjuvants, le mollah Yussef Wafa, gouverneur de Kandahar.

«Il donne des conseils à tous les dirigeants de l’Émirat islamique d’Afghanistan et nous suivons ses règles, ses conseils, et si nous avons un gouvernement qui progresse, c’est grâce à ses conseils», a-t-il ajouté. Un «séminaire» réunissant dans un lieu secret de hauts responsables talibans pendant plusieurs jours est organisé depuis vendredi à Kandahar, a constaté une journaliste de l’AFP.