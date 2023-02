Première apparition publique de Meghan et Harry depuis les scandales

SORTIE SURPRISE : Première apparition pour Meghan et Harry depuis les scandales

On ne les avait pas vus depuis la sortie du livre sulfureux de Harry. Les Sussex étaient de sortie, cette semaine, pour le renouvellement des vœux d'Ellen DeGeneres et Portia de Rossi.

Et, parmi les amis rassemblés pour l'occasion dans le salon du couple, on voit notamment Jennifer Aniston, Orlando Bloom et sa fiancée Katy Perry ou encore, donc, les Sussex. Harry, en costume sombre sur une chemise blanche, et Meghan, coiffée d'une queue de cheval, sont apparus tout sourire à l'événement. C'était la première fois qu'on les voyait depuis un gala de charité à New York le 6 décembre.