Millie Bobby Brown officialise avec son chéri

Millie Bobby Brown : Première apparition publique avec son chéri

Millie Bobby Brown a foulé pour la première fois un tapis rouge au bras de son chéri, Jake Bongiovi.

La crème des people britanniques, et même au-delà, était réunie dimanche 13 mars 2022 à Londres à l’occasion des British Academy Film Awards. Parmi les stars, une a attiré tous les regards: Millie Bobby Brown. Et pour cause. Il s’agissait de la première apparition publique de la vedette de «Stranger Things», qui s’était muée en barbie pour son anniversaire, au bras de son chéri, Jake Bongiovi, fils du musicien Jon Bon Jovi.