Russie: Première apparition publique du journaliste accusé d’espionnage

Le journaliste américain Evan Gershkovich est apparu mardi souriant et l’air déterminé devant un tribunal de Moscou. Les médias ont pu le voir pour la première fois depuis son arrestation fin mars. Bras croisés et vêtu d’une chemise bleue à carreaux et d’un jean, Evan Gershkovich a regardé sans mot dire les journalistes brièvement admis dans la salle d’audience pour le filmer ou le prendre en photo dans la cage en verre dévolue aux accusés.