Voici la première bande-annonce d’Obi-Wan Kenobi

Disney+ : Une première bande-annonce pour «Obi-Wan Kenobi»

Disney+ a mis en ligne les premières images de la série centrée sur le célèbre Jedi de la saga «Star Wars».

«Les images collent de sacrés frissons. Réaction sans doute due au combo fatal musique de John Williams et visage buriné et barbu d’Ewan McGregor (ndlr: qui campe Obi-Wan Kenobi», a réagi le site Premiere.fr. «La guerre est terminée, et on a perdu», lâche le célèbre Jedi, alors qu’il observe de loin le petit Luke, le fils de son apprenti, Anakin Skywalker.

L’intrigue d’«Obi-Wan Kenobi» se jouera dix ans après les événements vécus dans «La revanche de Sith», sorti en 2005. «Kenobi avait alors fait face à sa plus grande défaite: la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti, le Jedi Anakin Skywalker, qui a rejoint le côté obscur de la Force en devenant le seigneur Sith Dark Vador», avait déjà communiqué Disney+. «Obi-Wan Kenobi» est la troisième série tirée de l’univers «Star Wars» adaptée pour et par la plateforme de streaming, après «The Mandalorian» et «Le livre de Boba Fett».