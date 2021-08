Premier teaser pour Spencer, le biopic de Diana

Long métrage : Première bande-annonce pour «Spencer», le biopic de Diana

Très attendu, le film dans lequel Kristen Stewart incarne Lady Di s’est dévoilé dans une vidéo d’un peu plus d’une minute.

Réalisé par le Chilien Pablo Larrain, qui avait mis en scène Natalie Portman dans le rôle de Jackie Kennedy en 2017, «Spencer» se déroule au moment des fêtes de Noël de 1991 à Sandringham Estate, une résidence de la famille royale britannique. Le film raconte le moment où Lady Di aurait décidé de mettre un terme à son mariage avec Charles après dix ans de vie commune.

Dans la première bande-annonce du film, mise en ligne le 26 août 2021, on découvre Kristen Stewart bluffante dans le rôle de la princesse Diana et Jack Farthing dans celui du prince Charles. Le trailer, avec le titre «Perfect Day» interprété par une chorale en fond sonore, montre les préparatifs pour les fêtes de fin d’année, la famille royale à table et prenant la pose pour une photo officielle, mais également Diana visiblement perturbée et triste.

D’après le «Daily Mail», le synopsis du film est le suivant: «Le mariage de la princesse Diana et du prince Charles ne fonctionne plus depuis longtemps. Bien que des rumeurs d’infidélité et de divorce se fassent entendre, la paix est ordonnée pour les fêtes de Noël à Sandringham Estate. Il y a de la nourriture, des boissons, des séances photo et de la chasse. Diana connaît les règles du jeu. Mais cette année, les choses seront profondément différentes. «Spencer» imagine ce qui a pu se passer durant ces quelques jours fatidiques».

Et c’est bien le mot «imagine» qui est important. Selon plusieurs experts de la famille royale britannique, Lady Di ne fréquentait plus Sandringham Estate depuis longtemps en 1991. «Le film suggère que c’est là-bas qu’elle a décidé de divorcer, mais elle n’a jamais pris cette décision», ont précisé les biographes royaux Robert Johnson et Ingrid Seward à True Royalty TV.