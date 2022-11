Manifestations en Iran : Première condamnation à mort après les «émeutes»

Tribunaux de première instance

Selon le verdict qui le condamne à la peine capitale, il est jugé coupable «d’avoir incendié un bâtiment gouvernemental, de trouble à l’ordre public, de rassemblement et conspiration en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale, et ennemi de Dieu et corruption sur terre», précisé l’agence.