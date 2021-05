Dieselgate : Première condamnation de Volkswagen en France

Un tribunal français vient de condamner Volkswagen à indemniser le propriétaire d’une voiture de la marque allemande dans l’affaire du Dieselgate.

La cour d’appel de Pau, dans le sud de la France, vient de condamner la filiale française de Volkswagen à indemniser le propriétaire d’une voiture de la marque allemande, dans l’affaire du Dieselgate, une première en France, a affirmé vendredi, l’avocat du plaignant. Selon Me Charles Constantin-Vallet, «cette première victime ayant décidé dès 2016 de saisir la justice civile a obtenu, en fonction de sa situation personnelle (notamment l’âge et le kilométrage du véhicule), en plus du remboursement de ses frais d’avocats, 4000 euros d’indemnisation, correspondant environ à 15% du prix d’achat de son Tiguan TDI 140».