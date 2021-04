Stefan Küng a brillé sur les routes valenciennes. Grâce à sa constance, un petit exploit en montagne jeudi et une victoire contre la montre vendredi, le champion de Suisse de la course en ligne et du chrono a glané le premier succès de sa carrière sur une course à étapes! Au classement général, il a devancé deux coureurs de la Movistar: Nelson Oliveira de 6 secondes et Enric Mas de 36''.