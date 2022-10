Royaume-Uni : Première crise au sein du gouvernement de Rishi Sunak

Afflux sans précédent de migrants

S’y ajoute à la situation critique au centre d’accueil de Manston (sud-est de l’Angleterre), surpeuplé, confronté à de graves problèmes sanitaires et à des durées de séjour qui s’étirent, dans ce qui est censé être un centre de transit. La situation y est «totalement inacceptable», a dénoncé le député conservateur Roger Gale sur la BBC. «Il y a simplement trop de gens et on n’aurait jamais dû laisser cette situation se développer», a-t-il déclaré.

Le centre accueille plus 4000 personnes, selon le député. «Le responsable, qu’il s’agisse de la précédente ministre de l’Intérieur ou de celle-ci, doit rendre des comptes, car une mauvaise décision a été prise et a conduit à ce que je considère comme une violation des conditions humaines», a-t-il ajouté sur Sky News.

Cocktails Molotov

La patronne du «Home Office» a quitté le gouvernement de Liz Truss le 19 octobre, après avoir reconnu avoir envoyé indûment un document officiel depuis une adresse email personnelle. Mais dans la foulée de son arrivée à Downing Street la semaine dernière, le nouveau chef du gouvernement Rishi Sunak l’a renommée six jours plus tard.

Jet-skis pour repousser les migrants

«Nous avons besoin d’actes de la part du Home Office (...) et pour le moment on ne voit rien», a fustigé sur Sky News la députée d’opposition Yvette Cooper, responsable des questions de sécurité au parti travailliste.

Rishi Sunak a promis «intégrité, professionnalisme et responsabilité, on n’a aucune de ces trois choses de la part de la ministre de l’Intérieur», a accusé Yvette Cooper, qui estime que Suella Braverman doit répondre à bien des questions sur de possibles violations des règles de sécurité de sa part.

Dans une lettre ouverte publiée lundi, plus de 120 associations et ONG ont exhorté la ministre à créer des voies sûres pour les demandeurs d’asile et respecter le droit international et Convention des Nations unies pour les réfugiés. Ces dernières années, nombre de solutions souvent sujettes à caution au regard du droit international ont été imaginées côté britannique, comme des jet-skis pour repousser les bateaux de migrants.