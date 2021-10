Football : Première défaite de la saison en Liga pour le Real

Cinq jours après leur défaite surprise en Ligue des champions, les Madrilènes se sont inclinés en championnat sur le terrain de l’Espanyol Barcelone.

Karim Benzema et le Real Madrid sont dans une mauvaise passe. AFP

Premières inquiétudes pour Carlo Ancelotti: cinq jours après le séisme surprise face au modeste Sheriff Tiraspol en C1 (2-0), le Real Madrid a essuyé sa première défaite de la saison en Liga 2-1 chez l’Espanyol Barcelone dimanche pour la 8e journée, mais reste leader provisoire.

Les hommes de Carlo Ancelotti ont plié deux fois dimanche: d’abord sur un centre coupé au premier poteau par l’ancien merengue Raúl de Tomás (17e), puis sur un raid solitaire d’Aleix Vidal (61e), avant que Karim Benzema ne réduise l’écart en fin de match (71e).

Revenu sur le banc madrilène cet été et auteur d’un début de saison en trombe avec six victoires et un nul lors des sept premiers matches, le technicien italien vit ses premiers remous à la tête de la «Maison blanche».

Car le Real Madrid n’a plus gagné sur les trois derniers matches. Le week-end dernier, il avait été accroché 0-0 au Santiago-Bernabeu par Villarreal en Liga, puis a été battu par surprise mardi soir, toujours sur son terrain, par le modeste Sheriff Tiraspol.

Si cette défaite n’a pas la magnitude du séisme vécu en Ligue des champions mardi, il s’agit d’une petite réplique inquiétante pour «Carletto».

«Quand tout se passe bien, ça veut dire qu’il y a de plus mauvais moments qui arrivent» Carlo Ancelotti

«On doit bien évaluer ce qu’il se passe. Sur les deux derniers matches, on a éprouvé des difficultés que l’on n’avait pas auparavant: on ne marque pas de buts. Mais c’est le football. Quand tout se passe bien, ça veut dire qu’il y a de plus mauvais moments qui arrivent. Là, on n’est pas dans un mauvais moment, on a juste plus de difficultés», avait assuré Ancelotti samedi en conférence de presse, jouant la carte de la sérénité.

Mais le résultat est là: après avoir marqué 22 buts sur les 7 premiers matches (!), le Real Madrid n’a marqué qu’un but sur les trois dernières rencontres… et n’a affiché qu’un piètre visage, dimanche après-midi.

Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé, après avoir subi les vagues offensives des Barcelonais en début de match, Karim Benzema a maintes fois alerté Diego Lopez dans la dernière demi-heure.

L’avant-centre français a vu son magnifique premier but refusé pour une position de hors-jeu de Luka Jovic (68e), sa reprise de la tête manquer le cadre (80e), et son ballon servi sur un plateau pour le but d’Eden Hazard annulé pour une nouvelle position de hors-jeu. Et son but (71e), après avoir dribblé toute la défense, a été vain.

Camavinga blessé?

Un match à oublier pour Ancelotti et ses hommes. Avec une alerte: la recrue Eduardo Camavinga, alignée d’emblée, a dû sortir à la pause, et on l’a vu avec une poche de glace sur sa cheville gauche sur le banc durant la deuxième période.

Le seul point positif à retenir pourrait être la très bonne entrée en jeu d’Eden Hazard en fin de match, juste avant la fenêtre internationale où il affrontera les Bleus en demi-finale de Ligue des Nations avec la sélection belge, jeudi (20h45) à Turin.

Promu cette saison, l’Espanyol Barcelone, qui n’avait gagné qu’un seul match depuis le début de la saison, signe là un succès référence qui pourrait bien relancer l’équipe dans la course au maintien. Car l’Espanyol a été proche du 3-0 qui aurait tué le match, à la 64e, quand Sergi Darder a trop croisé sa frappe, seul face à Thibaut Courtois.

Après la nouvelle claque du Barça reçue sur la pelouse de l’Atlético Madrid la veille (2-0), le Real devra vite se réveiller, s’il veut consolider sa supériorité sur ses deux principaux rivaux pour le sacre.