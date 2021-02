Tennis : Première demi-finale à l’Open d’Australie pour Daniil Medvedev

Vainqueur de son compatriote Andrey Rublev en trois sets, le Russe de 25 ans rejoint le dernier carré du tournoi du Grand Chelem australien pour la première fois.

Pour une place en finale, Medvedev (25 ans) affrontera le No 2 mondial Rafael Nadal ou le No 6 Stefanos Tsitsipas, opposés en soirée (à partir de 09h30 en Suisse). Il s’agira de sa troisième demi-finale majeure.

L’autre demi-finale mettra aux prises le No 1 mondial Novak Djokovic à l’inattendu Russe Aslan Karatsev, 114e joueur mondial et issu des qualifications.

«Un de mes meilleurs matches»

A cheval sur 2020 et 2021, Medvedev, vainqueur du Masters 1000 de Paris et du Masters en fin de saison dernière, puis de l’ATP Cup avec la Russie début février, porte sa série de victoires consécutives à dix-neuf. Il en est également à onze succès d’affilée face à des joueurs du Top 10 désormais.

Rublev impuissant

Dans la première manche, le cadet des deux Russes a bien rattrapé un break de retard, de 4-2 à 4-4, mais rapidement dans le rouge physiquement, il n’a jamais vraiment mis en danger son aîné, à la fois plus solide, plus endurant, plus efficace au service, et finalement vainqueur en à peine plus de deux heures.