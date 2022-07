Wimbledon : Première demie à Londres pour Rybakina qui affrontera Halep

La Kazakhe a battu l’Australienne Ajla Tomljanovic et fera face à la Roumaine, lauréate en 2019, jeudi.

Service ravageur

«J’ai commencé un peu lentement, je n’ai pas très bien servi au début. Peut-être que j’étais un peu nerveuse», a analysé Rybakina. «Elle a vraiment bien joué, surtout en défense, mais j’ai tout fait pour bien me concentrer sur mes services (ndlr: son point fort) en essayant de trouver un passage et je l’ai trouvé».

Mais dès le début de la deuxième manche, Rybakina et son service ont fait des ravages (4 aces, 88% de points gagnés après le premier service et 11 points gagnants). La Kazakhe a ainsi égalisé à une manche partout. Sur sa lancée, elle s’est rapidement détachée 5-1 dans la manche décisive et n’a plus été menacée.