Ewave: Première à la Mecque de la musique electro

L’Amsterdam Dance Event (ADE), c’est le rendez-vous incontournable, avec la Miami Music Week, pour tout le gratin de la musique électronique. DJ, labels, festivals, managers et autres pros du milieu s’y retrouvent en 2022 du 19 au 23 octobre. Des centaines d’artistes y sont programmés, des plus célèbres aux pépites en devenir. Le Genevois Ewave, qui avait mixé en montgolfière, fait partie de la délégation suisse qui compte les réputés Adriatique (ZH), Jimi Jules (BE), Garance (GE) ou Madwave (VD). Il fera ses premiers pas à l’ADE et y mixera jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022.