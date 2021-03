Football : Première en Bulgarie pour l’Italie

Adversaires de la Suisse dans le groupe C, les Italiens ont pris la tête en s’imposant pour la première fois de leur histoire en Bulgarie.

L’Italie, adversaire de la Suisse dans le groupe C, s’est imposée dimanche pour la première fois de son histoire en Bulgarie (2-0) pour enchaîner avec un deuxième succès en deux matches dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Andrea Belotti a débloqué le match avant la pause en obtenant puis en transformant un penalty (43e), sur la première frappe cadrée de la Nazionale. Il a fallu attendre la fin de match pour voir Manuel Locatelli doubler la mise d’une jolie frappe enroulée (83e) pour son premier but en sélection, scellant une victoire logique face à une faible équipe de Bulgarie.

L’Italie compte six points après deux matches et prend la tête du groupe avec une meilleure différence de but que la Suisse.