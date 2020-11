Football américain : Première en NFL: sept arbitres noirs ont dirigé un match

Jerome Boger et ses six assistants sont devenus lundi soir la première équipe entièrement noire à arbitrer une rencontre de Ligue nationale de football, celle qui opposait les Buccaneers de Tampa Bay aux Los Angeles Rams.

La première équipe d’arbitres entièrement noire à officier en NFL. De gauche à droite: Barry Anderson, Anthony Jeffries, Julian Mapp, Jerome Boger (arbitre principal), Greg Steed, Dale Shaw et Carl Johnson.

